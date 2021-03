America Ferrera tornerà per l’episodio finale della serie “Superstore” (Di sabato 20 marzo 2021) America Ferrera tornerà per l’episodio finale della serie Superstore. La serie si concluderà nel 2021 con la sesta stagione. Superstore va in onda dal 2015. Si tratta una sitcom, creata da Justin Spitzer, che segue le vicende di alcuni impiegati di un tipico Superstore statunitense. Il cast principale è composto da America Ferrera, Ben Feldman, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 marzo 2021)per. Lasi concluderà nel 2021 con la sesta stagione.va in onda dal 2015. Si tratta una sitcom, creata da Justin Spitzer, che segue le vicende di alcuni impiegati di un tipicostatunitense. Il cast principale è composto da, Ben Feldman, L'articolo

