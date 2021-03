Amedeo Grieco | chi è la moglie Maria Finizio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Grieco

Metropolitan Magazine

Segui anche il nostro canale instagram - > clicca qui, messaggio straziante per il suo papà: parole da brividi dopo la morte della mamma Proprio qualche ora fa, come dicevamo ...... il film Stasera in Tv su Nove alle 21.25 (Commedia, 2014, durata: 99 Min) Un film di Neri Parenti con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Pio D'Antini,, ...Amedeo Grieco, invece, è sposato con Maria Finizio, da cui ha avuto due figli: nel 2015 sono diventati genitori del primogenito Federico e nel 2018 della piccola Alice: “Maria è stata ...Pio D'Antini è sposato con la modella Cristina Garofalo. Stasera Pio e Amedeo saranno tra gli ospiti di "Amici" dalle 21:30 su Canale 5 ...