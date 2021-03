Ambulanza si schianta contro un tir | muore paziente malato di Covid | “Tragico destino”

(Di sabato 20 marzo 2021) Terribile incidente a San Pietro Capofiume, frazione di Molinella, nel Bolognese. Coinvolta un’(che portava unin ospedale) che si ètaun tir. A perdere la vita un uomo di 72 anni, Raffaele Zamboni, che era sul mezzo di soccorso, diretto a Bologna per una dialisi urgente e positivo al-19. Subito dopo l’impatto le condizioni dell’anziano sono apparse abbastanza gravi. È stato trasportato all’ospedale di Cona, nel Ferrarese ed è morto durante il tragitto. I sanitari del 118 che viaggiavano con lui sono rimasti feriti, ma in modo più lieve: si tratta della conducente del mezzo, 44 anni, e dell’infermiera di 33 anni che era a bordo. Per quanto riguarda l’autista del tir, si tratta di un 49enne italiano che è rimasto illeso. (Continua dopo la foto) Sul posto sono ...

il Resto del Carlino

BOLOGNA - Un'ambulanza si è schiantata contro un tir e il paziente che era a bordo, un 72enne di Comacchio colpito dal coronavirus, è morto per le ferite riportate: è successo questa mattina poco dopo le 8 a San Pietro Capofiume. Nell'incidente sono rimaste ferite, anche se in modo meno grave, anche due operatrici del 118 che erano a bordo dell'ambulanza, mentre l'autista del camion è rimasto illeso.