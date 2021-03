Amazon, lunedì presidio davanti al centro di Arzano. Lavoratori chiedono rispetto di ritmi e turni di lavoro (Di sabato 20 marzo 2021) presidio lunedì 22 marzo alle ore 12,30 davanti al centro di distribuzione Amazon di Arzano a sostegno della lotta dei Lavoratori del colosso americano dell’e-commerce che sciopereranno in quella stessa giornata 24 ore “per rivendicare il rispetto dei ritmi e dei turni di lavoro, per la stabilizzazione dei Lavoratori precari e per il riconoscimento della clausola sociale”. Ad annunciarlo sono la Cgil Napoli e Campania, la Filt-Cgil e Nidil-Cgil che, in una nota, denunciano “la reticenza di Amazon e dell’AssoEspressi a partecipare al tavolo di confronto con i sindacati”. “I Lavoratori diretti ed indiretti della filiera di Amazon – ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 marzo 2021)22 marzo alle ore 12,30aldi distribuzionedia sostegno della lotta deidel colosso americano dell’e-commerce che sciopereranno in quella stessa giornata 24 ore “per rivendicare ildeie deidi, per la stabilizzazione deiprecari e per il riconoscimento della clausola sociale”. Ad annunciarlo sono la Cgil Napoli e Campania, la Filt-Cgil e Nidil-Cgil che, in una nota, denunciano “la reticenza die dell’AssoEspressi a partecipare al tavolo di confronto con i sindacati”. “Idiretti ed indiretti della filiera di– ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon lunedì Castelsangiovanni (PC), sciopero Amazon: reppresentanza Ugl davanti ai cancelli ...- 'Concordemente con gli RSA di UGL Terziario presso il magazzino Amazon di Castelsangiovanni (PC) che hanno, unitariamente con gli altri rappresentanti sindacali, dichiarato lo sciopero per lunedì ...

Per capire davvero la lotta dei rider bisogna liberarsi dalla logica dello schiavo e dell'eroe ... lunedì 22 marzo si terrà il primo sciopero nazionale di tutta la filiera Amazon; giovedì 26 in 32 città incroceranno le braccia i rider di Deliveroo, Just Eat, Glovo e Uber Eats. Due proteste ...

