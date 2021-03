Allan: “Mio figlio è un fan di Ronaldo ma a casa mia niente maglie della Juventus” (Di sabato 20 marzo 2021) Il centrocampista dell’Everton, Allan, un tempo al Napoli, ha parlato a Liverpool Echo del rapporto del figlio con il calcio: “Ama il calcio, indossa sempre la maglia dell’Everton e quelle delle altre mie squadre“. “E’ un fan di CR7, -prosegue il brasiliano- ha sempre avuto una maglia di Ronaldo, ma non gli è permesso avere una di Ronaldo alla Juventus perché sono rivali del Napoli“. Foto: twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il centrocampista dell’Everton,, un tempo al Napoli, ha parlato a Liverpool Echo del rapporto delcon il calcio: “Ama il calcio, indossa sempre la maglia dell’Everton e quelle delle altre mie squadre“. “E’ un fan di CR7, -prosegue il brasiliano- ha sempre avuto una maglia di, ma non gli è permesso avere una diallaperché sono rivali del Napoli“. Foto: twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

giangio87 : RT @enzomarangio: 'Perché i bianconeri sono grandi rivali del #Napoli'.... Praticamente è come paragonare la Ferrari alla Duna solo perché… - MPAPA090 : RT @mirkonicolino: #Allan a #LiverpoolEcho: 'Mio figlio ama #Ronaldo, ma siccome è rivale del #Napoli non gli consento di avere una maglia… - gmlavolpe : RT @TUTTOJUVE_COM: Allan: 'Mio figlio ama il calcio e CR7, ma non gli è permesso avere la maglia della Juve' - davideinno85 : RT @mirkonicolino: #Allan a #LiverpoolEcho: 'Mio figlio ama #Ronaldo, ma siccome è rivale del #Napoli non gli consento di avere una maglia… - SilviaPrato1 : RT @mirkonicolino: #Allan a #LiverpoolEcho: 'Mio figlio ama #Ronaldo, ma siccome è rivale del #Napoli non gli consento di avere una maglia… -