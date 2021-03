Alexi e il domino del razzismo. La folle giostra americana

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 marzo 2021) Se state per leggere questo articolo, una precauzione: prendete un analgesico altrimenti ne uscirete con il mal di testa.McCammond, pochi giorni dopo avere assunto la direzione di Vogue Teen, è stata licenziata per dei tweet di dieci anni fa, quando aveva diciassette anni. Accusa:e sessismo. Non so qui se sia il caso di sottolineare che McCammond non è Wasp, cioè non è bianca, anglosassone, protestante, cioè non appartiene alla classe sociale-etnico-culturale considerata la culla del suprematismo bianco. Dico quello che non è perché non so dire quello che è, non so quali termini siano politicamente accettabili per definirla, e per non correre il rischio di essere arruolato d’ufficio nel Ku Klux Klan. Ecco, il Ku Klux Klan: di sicuro non se ne direbbe McCammond un’affiliata. Ripartiamo da capo.McCammond, ...