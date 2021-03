Alda Merini: 90 anni dalla nascita, nel giorno dedicato alla Poesia e all’inizio della primavera (Di sabato 20 marzo 2021) La “Poetessa dei Navigli” viene ricordata dalla sua Milano (e non solo): tutte le iniziative in programma, nonostante la zona rossa “Sono nata il 21 a primavera/ ma non sapevo che nascere folle/aprire le zolle/potesse scatenar tempesta”. I celebri versi di Alda Merini, poi messi in musica da Milva, accendono l’attenzione su una curiosa concatenazione di eventi: il 21 marzo 2021 è il 90° anniversario della compianta “poetessa dei Navigli”, oltre che l’inizio ufficiale della primavera e, dal 1999, la Giornata mondiale della Poesia (nonché quella del ricordo delle vittime di mafia). Scomparsa nel 2009, Alda Merini è profondamente legata alla storia di ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) La “Poetessa dei Navigli” viene ricordatasua Milano (e non solo): tutte le iniziative in programma, nonostante la zona rossa “Sono nata il 21 a/ ma non sapevo che nascere folle/aprire le zolle/potesse scatenar tempesta”. I celebri versi di, poi messi in musica da Milva, accendono l’attenzione su una curiosa concatenazione di eventi: il 21 marzo 2021 è il 90°versariocompianta “poetessa dei Navigli”, oltre che l’inizio ufficialee, dal 1999, la Giornata mondiale(nonché quella del ricordo delle vittime di mafia). Scomparsa nel 2009,è profondamente legatastoria di ...

