Albano Carrisi a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Cara Ylenia, prima o poi ti raggiungerò anch’io e vivremo insieme il tempo perduto” (Di sabato 20 marzo 2021) ‘La Confessione’, in onda tutti i venerdì alle 22.45 su Nove, è finita. E’ il momento della dedica finale. Il conduttore, Peter Gomez, si rivolge al suo ospite, Albano Carrisi, e gli chiede di mandare un messaggio, “ovunque lei si trovi”, alla figlia Ylenia, scomparsa la notte del 1° gennaio 1994 e dichiarata morta 20 anni dopo, il 1° dicembre 2014. Il cantante di Cellino San Marco abbassa lo sguardo e sospira, poi, rivolgendosi alla telecamera dice: “Non è che non escono le parole, è che ce ne stanno tante“. Ancora silenzio, il tentativo di ricacciare indietro la commozione. “So che prima o poi ti raggiungerò anche io, vivremo insieme tutto quello che non siamo riusciti a vivere stando su questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) ‘La’, in onda tutti i venerdì alle 22.45 su, è finita. E’ il momento della dedica finale. Il conduttore,, si rivolge al suo ospite,, e gli chiede di mandare un messaggio, “ovunque lei si trovi”, alla figlia, scomparsa la notte del 1° gennaio 1994 e dichiarata morta 20 anni dopo, il 1° dicembre 2014. Il cantante di Cellino San Marco abbassa lo sguardo e sospira, poi, rivolgendosi alla telecamera dice: “Non è che non escono le parole, è che ce ne stanno tante“. Ancora silenzio, il tentativo di ricacciare indietro la commozione. “So cheo poi tianche io,tutto quello che non siamo riusciti a vivere stando su questa ...

Advertising

ilfattovideo : Albano Carrisi a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Cara Ylenia, prima o poi ti raggiungerò anch’io e vivremo i… - TvLoftOfficial : “La mia ammirazione per Putin? Politicamente ha fatto cose di notevole valore”. Così Albano Carrisi sul presidente… - infoitcultura : Albano Carrisi a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “La mia ammirazione per Putin? Politicamente ha… - TempestaGioia : Benno ormai è come Albano Carrisi o Iva Zanicchi: ovunque #quartogrado - infoitcultura : Albano Carrisi, ex marito Romina Power/ Affetto da “sanremite acuta”: appello alla ex -