Al Parco della Musica di Roma aumenta il numero delle vaccinazioni

AGI - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha visitato questa mattina insieme all'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato e il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese l'hub vaccinale allestito dalla Asl Roma 1 all'interno dell'auditorium Parco della Musica. In questo centro vaccinale ogni giorno vengono fatte 462 somministrazioni di Moderna. A partire dal 23 marzo, ci sarà un incremento di 140 dosi al giorno per un totale quotidiano di 602 persone vaccinate. L'hub a regime può arrivare anche a duemila somministrazioni al giorno. Il centro è stato inaugurato lo scorso 15 febbraio e fino ad ora sono stati eseguiti 8.619 vaccini. Grazie alla collaborazione con Fondazione Musica per Roma nell'Auditorium è stato ...

