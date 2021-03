Akash Kumar, nuovo mistero: Si è schiarito gli occhi? I rumors (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo le varie polemiche sulla propria identità Akash Kumar è stato accusato di aver schiarito il colore degli occhi L‘isola dei Famosi è cominciata da appena una settimana è già non mancano le polemiche. Ilary Blasi possiamo confermare che è partita con un ottimo numero di ascolti e il cast pare sia piaciuto al pubblico L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo le varie polemiche sulla propria identitàè stato accusato di averil colore degliL‘isola dei Famosi è cominciata da appena una settimana è già non mancano le polemiche. Ilary Blasi possiamo confermare che è partita con un ottimo numero di ascolti e il cast pare sia piaciuto al pubblico L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

abbracciamiora_ : RT @maparliam0dime: “forse non ti ricordi perché in quel momento era pablo andrea escobar che l’ha fatto e non akash kumar” - Chiara2468020 : Samuu @SamuelMontegra1 ho trovato news su Akasciato se possono interessare a qualcuno #clubshowitalia - blogtivvu : Nicolò Ferrari attacca Akash Kumar e pubblica gli audio delle sue offese – VIDEO - iamawhatiam : @eltweetsz @latteaigomit1 “Sto per tirare il merdone della giornata a Romero Akash Kumar De La Fuentes, questa pers… - maparliam0dime : “forse non ti ricordi perché in quel momento era pablo andrea escobar che l’ha fatto e non akash kumar” -