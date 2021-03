Ajax-Ado Den Haag domenica | ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 20 marzo 2021) I numeri due e tre della classifica giocano l’uno contro l’altro e l’naturalmente vuole trarne il massimo vantaggio contro l’ADO Den. Compito ampiamente alla sua portata in un torneo che sembra ancora una volta saldamente in mano ai lancieri di Erik ten Hag, che dall’inizio dell’anno non hanno ancora perso una partita in InfoBetting: Scommesse Sportive e