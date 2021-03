Ai controlli di Ciampino positivi al Covid | 6 giovani denunciati

(Di sabato 20 marzo 2021) Un gruppo di seiha utilizzato dei certificati falsi per potere ottenere il via libera in aeroporto aianti-. In aeroporto con certificati falsi di negatività al: 2 eranosu Notizie.it.

Lo hanno scoperto dgli uomini aidell'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea presso l'Aeroporto di, che verificavano i passeggeri su un volo Ryanair diretto a Bucarest. Il gruppo poi ...All'imbarco di, in partenza per Bucarest, hanno mostrato referti Covid falsi ma vengono bloccati dalla ... Il gruppo è incappato neidell'ufficio polizia di frontiera dello scalo, in ...Per imbarcarsi su un volo diretto in Romania, hanno presentato la certificazione di un laboratorio medico che attestava la loro negatività al coronavirus. Documenti risultati falsi come accertato pres ...All’imbarco di Ciampino, in partenza per Bucarest, hanno mostrato referti Covid falsi ma sono stati bloccati dalla polizia. Gli agenti, dopo aver notato qualcosa di anomalo, hanno chiamato il laborato ...