Aggiornamento Covid 20 marzo 2021: contagi, decessi e guarigioni. La situazione nel Lazio (Di sabato 20 marzo 2021) Oggi su oltre 17mila tamponi nel Lazio e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.821 casi positivi, 24 decessi e +738 guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Covid: contagi, decessi e guarigioni. La situazione a Roma I casi a Roma città sono a quota 800. Nella Asl Roma 1 sono 313 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 7 decessi di pazienti con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 389 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

