Ace Ventura: in lavorazione un nuovo capitolo della saga (Di sabato 20 marzo 2021) Ace Ventura avrà un nuovo capitolo. Poche sono le informazioni, ma alcune indiscrezioni parlano di un possibile ritorno di Jim Carrey Ace Ventura ritorna con un nuovo film e il suo strampalato protagonista. Ad annunciarlo è stata la casa di produzione, la Morgan Creek, che oltre ad Ace Ventura, ha prodotto grandi film e serie di successo, ma negli ultimi tempo, seguendo una tendenza generale che vede il ritorno di vecchi lavori, a chi si dà un seguito. La Morgan Creek production ha intenzione di riprendere, oltre a L'Esorcista, anche Ace Ventura, ma il progetto è ancora top secret. Non si conoscono i dettagli relativi alla trama e al cast, ma secondo le indiscrezioni riportate da Ciak Magazine, la sceneggiatura è stata affidata a Pat Casey e Josh Miller, mentre il ...

