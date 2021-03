Abbinare chia e limone disintossica l’organismo e fa perdere molto peso

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 marzo 2021) I semi disono ricavati da una piantamata “ Salvia Hispanica”, possiamo trovarli nei supermercati ben forniti, in tutte le erboristerie e nei negozi Bio. Generalmente sono confezionati in sacchetti trasparenti, dove si conservano pertempo anche una volta aperti se riposti correttamente. Hanno un costo contenuto e molteplici benefici. Oggi impariamo ad usarli per. Perché lafa bene al nostro corpo I semi dicontengono 177 milligrammi di calcio ogni cento grammi di prodotto. E’ risaputo che questo elemento è fondamentale per la buona salute di ossa e denti. Hanno anche un buon contenuto di grassi essenziali omega tre utili per combattere il colesterolo e per aiutare il sistema nervoso centrale. Il loro alto apporto di vitamina C ...