Advertising

FirenzePost : A1 Panoramica: approvato nuovo piano cantierizzazione gallerie -

Ultime Notizie dalla rete : Panoramica approvato

Firenze Post

... presentato dal presidente della circoscrizione Centro Storico " Piedicastello in occasione dell'ultimo Consiglio, è statoall'unanimità. " Si parla di valorizzazione del Doss Trento Motiva ...Per fornire unacompleta a chi guarda con interesse ai servizi di questo broker, ...ha immediatamente corretto le voci affermando che al giorno d'oggi il broker non è stato ancora...Un Progetto di valorizzazione ambientale e paesistica di area panoramica in località “Belvedere” per una richiesta di finanziamento ai sensi del bando pubblico del “Gruppo Azione Locale Aurunci e ...Dal 8 aprile chiusure soltanto durante i week-end, per snellire i flussi nei giorni feriali. Dal 19 aprile i lavori continuano ad autostrada aperta ...