Advertising

orizzontescuola : A Siena le scuole riapriranno da lunedì 22 marzo: alle superiori didattica in presenza fino al 75% - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Covid Da lunedì 22 marzo a #Siena riaprono le scuole di ogni ordine e grado. Lo rende noto il Comune, dopo il miglior… - Andyphone : RT @TgrRaiToscana: #Covid Da lunedì 22 marzo a #Siena riaprono le scuole di ogni ordine e grado. Lo rende noto il Comune, dopo il miglior… - OKsiena : TOSCANA ANCORA IN ZONA ARANCIONE, A SIENA SCUOLE APERTE DA LUNEDÌ - A_R_Esse : -

Ultime Notizie dalla rete : Siena scuole

...dai sindaci di comuni in arancione rafforzato e sono relativi alla chiusura dellee di ...perchè nelle ultime quattro settimane alcuni comuni hanno avuto un deciso miglioramento comeper ...aperte nel Comune e nella provincia di, è questa la decisione della Toscana dopo aver analizzato attentamente la situazione contagi in tutto il territorio. Da lunedì, alunni di tutte le ...Isola d'Elba: E' in dirittura d'arrivo il progetto di ricerca condotto dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano nell’ambito della tutela della biodiversità agraria, volto ad ottenere il riconoscimento u ...La Toscana resta in zona arancione. Siena e tutta la provincia anche. La Regione Toscana ha appena comunicato che i dati del Comune di Siena sono migliorati e non rientrano più nella fascia che preved ...