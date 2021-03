A Bologna il ‘funerale’ degli ambulanti | “Stiamo morendo”

Leggi su dire

(Di sabato 20 marzo 2021) BOLOGNA – Due bare (in cartone) con sopra i fiori, i cartelli a simboleggiare lapidi con su scritto “Qui giacciono i mercati e le fiere”, “Qui giace la democrazia”, “Rip attività economiche”, e candele accese, stamane alcuni ambulanti hanno celebrato il “funerale” delle loro attività in piazza Maggiore a Bologna. In piedi, distanziati, una quindicina di operatori ha inscenato il flash mob per richiamare l’attenzione sulla categoria e chiedere tutele e ristori.