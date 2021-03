«A 17 anni postò tweet razzisti»: dieci anni dopo la direttrice di Teen Vogue costretta alle dimissioni (Di sabato 20 marzo 2021) La censura isterica e retroattiva fa un’altra vittima eccellente. Si tratta di Alexi McCammond, 27enne afroamericana, stella emergente del giornalismo Usa. Anzi, ex stella emergente. McCammond, infatti, ha dovuto lasciare la direzione di Teen Vogue dopo le polemiche scatenate da alcuni suoi tweet giudicati “razzisti” nei confronti degli asiatici e degli omosessuali. tweet vecchi di dieci anni, ovvero risalenti a quando la giornalista aveva 17 anni. I tweet pagati cari dalla direttrice di Teen Vogue Approdata a Teen Vogue come direttrice il 5 marzo dopo una carriera ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) La censura isterica e retroattiva fa un’altra vittima eccellente. Si tratta di Alexi McCammond, 27enne afroamericana, stella emergente del giornalismo Usa. Anzi, ex stella emergente. McCammond, infatti, ha dovuto lasciare la direzione dile polemiche scatenate da alcuni suoigiudicati “” nei confronti degli asiatici e degli omosessuali.vecchi di, ovvero risalenti a quando la giornalista aveva 17. Ipagati cari dalladiApprodata acomeil 5 marzouna carriera ...

borghi_claudio : Rixi. Nove anni di processo. Condannato in primo grado a TRE ANNI E SEI MESI DI RECLUSIONE, Condanna arrivata duran… - GianniGirotto : #BpVi sentenza di primo grado: 6 anni e 6 mesi a #Zonin 6 anni e 3 mesi a Giustini, quindi sembra che #M5S non face… - thetrueshade : Ciò detto, non è nemmeno il campionato più bello degli ultimi 10 anni. Può esserlo giustamente per chi tifa inter e… - SecolodItalia1 : «A 17 anni postò tweet razzisti»: dieci anni dopo la direttrice di Teen Vogue costretta alle dimissioni… - stregastregonza : Afroamericana e direttrice di Teen Vogue. Il top. A DICIASSETTE anni postò dei tweet contro asiatici e gay. Pronta… -

Ultime Notizie dalla rete : anni postò Mozambico: don Daldosso (fidei donum), 'le persone in fuga da Cabo Delgado raccontano fatti terribili' Nei giorni scorsi se ne è parlato anche in Italia sui media mainstream, dopo che Save the children ha raccontato di decapitazioni di bambini di 11 e 12 anni, raccogliendo testimonianze tra gli ...

Letta sarà il nostro Micron ... come lui ha promesso, il partito del potere, quel partito - establishment che, come lui stesso giustamente ha ammesso, si è posto in questi anni come una sorta di Protezione Civile, da tenere ...

Nei giorni scorsi se ne è parlato anche in Italia sui media mainstream, dopo che Save the children ha raccontato di decapitazioni di bambini di 11 e 12, raccogliendo testimonianze tra gli ...... come lui ha promesso, il partito del potere, quel partito - establishment che, come lui stesso giustamente ha ammesso, si è posto in questicome una sorta di Protezione Civile, da tenere ...