"5 anni di nozze. Perché siamo l'unica coppia rimasta sposata di 'Matrimonio a prima vista'" "Rifarei questa esperienza 25 miliardi di volte. siamo a cinque anni di Matrimonio: la trasmissione era del 2017 ma noi ci siamo sposati nel 2016. È stata un'esperienza unica". Francesca Musci e Stefano Protaggi sono gli unici sopravvissuti, l'unica coppia nata nel grembo del programma "Matrimonio a prima vista" a non aver firmato il divorzio. 5 anni sono trascorsi dal sì e la relazione procede ancora a gonfie vele. Lo racconta lei al Corriere della sera: "prima di partecipare al programma, mi immaginavo sola per sempre. Mi ha iscritto una mia amica e lo stesso è successo a Stefano. Non avevo mai visto la trasmissione e quando me ne ha parlato pensavo che fosse tutto finto: posso ...

