23 832 nuovi casi e 401 decessi Tasso positività al 6 | 7%

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 marzo: 23.832 nuovi casi e 401 morti - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino di oggi ?? 23.832 nuovi casi ?? 354.480 tamponi ?? 401 decessi - Corriere : Il bollettino: 23.832 nuovi casi e 401 morti. Tasso positività al 6,7% - zazoomblog : Coronavirus in Italia il bollettino del 20 marzo: 23.832 nuovi casi - #Coronavirus #Italia #bollettino - Mediagol : #Coronavirus Italia, il bollettino del 20 marzo: 23.832 nuovi casi, 401 i morti -

Ultime Notizie dalla rete : 832 nuovi

Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi 20 marzo. Sono 23.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 25.735. Sono invece 401 le vittime in un giorno (ieri erano state 386).Tornano ad aumentare i decessi in Italia nelle ultime 24 ore: oggi se ne registrano 401 contro i 386 di ieri, con il totale delle vittime legate al Covid che raggiunge quota 104.642 vittime. 354.480 i ...Sono 23.832 i contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i numeri e i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ...Sono 458 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero della Salute, ovvero 1,92% di 23.832 ...