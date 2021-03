20 marzo: su 7.399 tamponi molecolari, rilevati 620 nuovi contagi (Di sabato 20 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.399 tamponi molecolari sono stati rilevati 620 nuovi contagi con una percentuale di positività del 8,38%. Sono inoltre 3.938 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 286 casi (7,26%). I decessi registrati sono 12, a cui si sommano due morti pregresse del 7 e 15 marzo scorsi; i ricoveri nelle terapie intensive sono 80 mentre quelli in altri reparti risultano essere 564. I decessi complessivamente ammontano a 3.111, con la seguente suddivisione territoriale: 681 a Trieste, 1.598 a Udine, 620 a Pordenone e 212 a Gorizia. I totalmente guariti sono 68.975, i clinicamente guariti 2.807, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 15.540. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono ... Leggi su udine20 (Di sabato 20 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.399sono stati620con una percentuale di positività del 8,38%. Sono inoltre 3.938 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati286 casi (7,26%). I decessi registrati sono 12, a cui si sommano due morti pregresse del 7 e 15scorsi; i ricoveri nelle terapie intensive sono 80 mentre quelli in altri reparti risultano essere 564. I decessi complessivamente ammontano a 3.111, con la seguente suddivisione territoriale: 681 a Trieste, 1.598 a Udine, 620 a Pordenone e 212 a Gorizia. I totalmente guariti sono 68.975, i clinicamente guariti 2.807, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 15.540. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono ...

Advertising

crisfachet : Shelton Jackson 'Spike' Lee (Atlanta, 20 marzo 1957) regista, sceneggiatore, attore, produttore e scrittore - SUPER… - ScontiCOfferte : Auricolari Bluetooth Senza Fili,2021 New Cuffie Bluetooth 5.0 IPX5 Impermeabili Sportivi in Ear con ?? ?? ?? 19.99€… - CCISS_Ministero : A4 Padova-Venezia entrata chiusa causa tratto chiuso a A4 Svincolo Preganziol (Km 399,6) in entrata in direzione T… - Righeblu : Comparazione dati #16marzo 15 marzo 2021 #regionelazio #zonarossa #coronavirus #varianteinglese #vaccino POSITI… - ScontiCOfferte : Hugo Boss Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox 1513674 ?? ?? 283.99€ invece di 399€ con 2… -