20 Marzo 1991 | Milan-Marsiglia | si spengono le luci | Galliani ritira la squadra

Gazzetta_it : #Milan, trent’anni dalle luci di #Marsiglia. Il racconto di Furio #Zara - MarcoLe86931402 : RT @Gazzetta_it: #Milan, trent’anni dalle luci di #Marsiglia. Il racconto di Furio #Zara - memoriemondiali : RT @IlCuoioedi: ACCADDE OGGI Il #20marzo 1991 il giallo delle luci di Marsiglia che costerà al Milan la sconfitta a tavolino e l'esclusione… - IlCuoioedi : ACCADDE OGGI Il #20marzo 1991 il giallo delle luci di Marsiglia che costerà al Milan la sconfitta a tavolino e l'es… - brunetti81 : #accaddeoggi #OM #milan blogsport: Accadde oggi: 20 marzo 1991, a Marsiglia si spengo... -

Il 20 marzo 1991 il Milan, dopo un guasto all'impianto d'illuminazione del Vélodrome, abbandona il campo e perde 3-0 a tavolino. In un'intervista sull'Espresso on-line il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ricorda la nascita della Rete fondata il 21 marzo del 1991, trent'anni fa.