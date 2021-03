Zona rossa e zona arancione: quali regioni “sperano” e cosa potrebbe cambiare (Di venerdì 19 marzo 2021) La tavolozza dei colori che il governo Draghi sta perpetuando potrebbe mutare. Molise, Toscana, Calabria osservate speciali: chi spera in regole meno severe, chi rischia più misure e divieti. Italia zona rossa e zona arancione, cosa può cambiare? La diffusione del coronavirus potrebbe determinare regole più severe per altre regioni. In giornata sono attesi i dati del monitoraggio settimanale sull’epidemia di covid. All’appuntamento si arriva con un ampio gruppo di regioni in zona rossa divieti e restrizioni in vigore già da almeno una settimana. L’elenco comprende Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Emilia Romagna, Friuli-Venezia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) La tavolozza dei colori che il governo Draghi sta perpetuandomutare. Molise, Toscana, Calabria osservate speciali: chi spera in regole meno severe, chi rischia più misure e divieti. Italiapuò? La diffusione del coronavirusdeterminare regole più severe per altre. In giornata sono attesi i dati del monitoraggio settimanale sull’epidemia di covid. All’appuntamento si arriva con un ampio gruppo diindivieti e restrizioni in vigore già da almeno una settimana. L’elenco comprende Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Emilia Romagna, Friuli-Venezia ...

nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - MissItaPixie : Dovrebbero vietare le ristrutturazioni in zona rossa...non è giusto che debba svegliarmi alle 7.30 con te che butti… - chiarasashimi : In questi giorni sto aiutando mia cugina di quarta elementare con le lezioni online. Se non mi danno un premio a fi… -