Zona rossa e zona arancione: cosa può cambiare da oggi 19 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Come cambiano i colori dell’Italia? La domanda è ricorrente, soprattutto il venerdì, quando vengono comunicati i dati del monitoraggio settimanale sull’epidemia di covid. Il report della settimana scorsa ha fatto sprofondare mezzo Paese in zona rossa, a causa di un indice Rt medio salito a 1,16. oggi la situazione e non sarà molto diversa. La maggior parte delle regioni passate in rosso, infatti, lo ha fatto da una sola settimana. Per cambiare colore è necessario aspettare almeno 14 giorni. Per questo oggi i cambiamenti non saranno così numerosi. Ci sono delle regioni, però, che sperano di essere ‘promosse’ in arancione, come il Molise. Il bollettino della giornata di ieri parla di appena 81 contagi: numero che potrebbero permettere alla regione di tornare in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Come cambiano i colori dell’Italia? La domanda è ricorrente, soprattutto il venerdì, quando vengono comunicati i dati del monitoraggio settimanale sull’epidemia di covid. Il report della settimana scorsa ha fatto sprofondare mezzo Paese in, a causa di un indice Rt medio salito a 1,16.la situazione e non sarà molto diversa. La maggior parte delle regioni passate in rosso, infatti, lo ha fatto da una sola settimana. Percolore è necessario aspettare almeno 14 giorni. Per questoi cambiamenti non saranno così numerosi. Ci sono delle regioni, però, che sperano di essere ‘promosse’ in, come il Molise. Il bollettino della giornata di ieri parla di appena 81 contagi: numero che potrebbero permettere alla regione di tornare in ...

