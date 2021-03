Zona rossa e arancione, nuovi colori regioni da lunedì (Di sabato 20 marzo 2021) L’unica Zona bianca, la Sardegna, diventa arancione da lunedì 22 marzo per l’aumento di contagi da coronavirus. Migliora solo il Molise che piega la curva dell’epidemia e passa dalla Zona rossa all’arancione con regole, misure e restrizioni meno severe. La Campania resta in Zona rossa con Lazio, Lombardia e tutte le regioni inserite nella fascia una settimana fa. E’ questo il quadro che si delinea in base alla nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il cambio entrerà in vigore lunedì. La decisione è arrivata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento di Covid-19: questa settimana l’Rt nazionale resta stabile a 1.16. Sono ... Leggi su udine20 (Di sabato 20 marzo 2021) L’unicabianca, la Sardegna, diventada22 marzo per l’aumento di contagi da coronavirus. Migliora solo il Molise che piega la curva dell’epidemia e passa dallaall’con regole, misure e restrizioni meno severe. La Campania resta incon Lazio, Lombardia e tutte leinserite nella fascia una settimana fa. E’ questo il quadro che si delinea in base alla nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il cambio entrerà in vigore. La decisione è arrivata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento di Covid-19: questa settimana l’Rt nazionale resta stabile a 1.16. Sono ...

