Zona rossa e arancione, le Regioni che possono cambiare colore (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati Oggi sono attesi i dati del monitoraggio settimanale sulla pandemia, per capire quali Regioni potranno cambiare colore. Alcune sperano di evitare il passaggio alla Zona che prevede le misure più severe, altre puntano alla ‘promozione’ in Zona arancione. Le Regioni in Zona rossa Attualmente sono in Zona rossa ben dieci Regioni, più la provincia autonoma di Trento. La maggior parte sono entrate nell’area con le misure più rigide la scorsa settimana e, in base alla regola per cui è obbligatorio rimanere nella fascia di maggior rischio almeno due settimane, sono quindi attese da almeno altri 7 giorni in rosso. Si tratta di Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati Oggi sono attesi i dati del monitoraggio settimanale sulla pandemia, per capire qualipotranno. Alcune sperano di evitare il passaggio allache prevede le misure più severe, altre puntano alla ‘promozione’ in. LeinAttualmente sono inben dieci, più la provincia autonoma di Trento. La maggior parte sono entrate nell’area con le misure più rigide la scorsa settimana e, in base alla regola per cui è obbligatorio rimanere nella fascia di maggior rischio almeno due settimane, sono quindi attese da almeno altri 7 giorni in rosso. Si tratta di Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, ...

Advertising

c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - PugliaStream : La zona rossa non ferma i pugliesi: in una settimana solo il 2% dei cittadini rinuncia agli spostamenti - phneutroeli : AAA cedesi zona arancione, in cambio di zona rossa, per potere andare in DAD... No perditempo, tel. ore pasti #zonaarancione -