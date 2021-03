Zona rossa da lunedì, ecco le regioni che rischiano un cambio di colore (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi, 19 marzo 2021, come ogni venerdì, l‘Iss (Istituto Superiore Sanità) pubblicherà il report dei contagi della settimana passata. I numeri dell’Istituto permetteranno di capire la situazione dei contagi degli ultimi giorni e quindi di decidere un eventuale cambio colore regioni. Vediamo quali sono le regioni che rischiano la Zona rossa e quali invece hanno un abbassamento della curva dei contagi da coronavirus. cambio colore regioni: quando e quali regioni Dallo scorso lunedì 11 regioni sono diventate Zona rossa ed altre regioni rischiano di unirsi a queste. secondo un’ordinanza del ministro della ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi, 19 marzo 2021, come ogni venerdì, l‘Iss (Istituto Superiore Sanità) pubblicherà il report dei contagi della settimana passata. I numeri dell’Istituto permetteranno di capire la situazione dei contagi degli ultimi giorni e quindi di decidere un eventuale. Vediamo quali sono lechelae quali invece hanno un abbassamento della curva dei contagi da coronavirus.: quando e qualiDallo scorso11sono diventateed altredi unirsi a queste. secondo un’ordinanza del ministro della ...

nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - SgrazX : RT @Leleprox: Sgomberi di case in zona rossa a Milano? Fatto. - Alessan50612358 : RT @sruotolo1: #camorra #napoli siamo preoccupati per l’escalation criminale di queste ore. Bombe, agguati, omicidi da Napoli Est a Napoli… -