Zeppolata di San Giuseppe | la ricetta di Sal De Riso per la festa del papà Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 19 marzo 2021) Che meraviglia ladelle zeppole di Sandi Sal Deperché il maestro ci regala ladelladi San, più di un dolce per ladel. Non solo per le ricette E’ sempre mezzogiorno Sal Deprepara le zeppole fritte e le zeppole al forno ma in più pensa ad un’altra forma, così abbiamo ladi San. Con l’idea di Sal Dea E’ sempre mezzogiorno prepariamo una torta di zeppole di San. Non perdete questa e le altre ricette di oggi 19 marzo 2021 di E’ sempre mezzogiorno ma soprattutto ladelle zeppole fritte e al forno di Sal De. RICETTE SAL DE ...