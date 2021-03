Zayn Malik rivela chi è il suo One Direction preferito: “Lui è quello che preferisco, fa musica migliore della mia” (Di venerdì 19 marzo 2021) L’addio di Zayn Malik agli One Direction ha lasciato sotto choc milioni di fan. Per almeno 2 anni il cantante ha rilasciato dichiarazioni bislacche infarcite di frecciatine per i suoi colleghi, ma ultimamente le cose sono cambiate. In una nuova intervista concessa alla radio newyorkese Sirius XM (dove ha presentato il nuovo singolo in collaborazione con Ingrid Michaelson) il compagno di Gigi Hadid ha speso delle belle parole per il suo periodo nella boyband. Zayn Malik ha anche rivelato chi è il suo One Direction preferito ed ha avuto il coraggio di dire che il suo bandmate fa musica più bella della sua. “Il mio preferito è Niall, che ne dici? Volevi una frase da citare, ora ce l’hai. Niall fa la ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 marzo 2021) L’addio diagli Oneha lasciato sotto choc milioni di fan. Per almeno 2 anni il cantante ha rilasciato dichiarazioni bislacche infarcite di frecciatine per i suoi colleghi, ma ultimamente le cose sono cambiate. In una nuova intervista concessa alla radio newyorkese Sirius XM (dove ha presentato il nuovo singolo in collaborazione con Ingrid Michaelson) il compagno di Gigi Hadid ha speso delle belle parole per il suo periodo nella boyband.ha ancheto chi è il suo Oneed ha avuto il coraggio di dire che il suo bandmate fapiù bellasua. “Il mioè Niall, che ne dici? Volevi una frase da citare, ora ce l’hai. Niall fa la ...

