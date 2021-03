Zanicchi: ”Sono io l’antidoto alla negazionista Martani a ‘L’isola dei Famosi”’ (Di venerdì 19 marzo 2021) “Se Daniela Martani dovessi dire una sola frase negazionista o n o vax a ‘L’isola dei Famosi’ se la vederebbe con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani”. E’ quanto sottolinea all’Adnkronos Iva Zanicchi, opinionista, insieme a Tommaso Zorzi della nuova edizione del Reality show di Canale 5 , condotto per la prima volta da Ilary Blasi, sulle polemiche social scatenate dalla presenza sull”Isola dei Famosi’ dell’ex gieffina dichiaratamente negazionista e no vax Daniela Martani. “In trasmissione -spiega la Zanicchi- al massimo parliamo del fatto che è vegana che per una come me -scherza- che se non ha il culatello almeno una volta a settimana, è fuori dal mondo e del fatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) “Se Danieladovessi dire una sola fraseo n o vax adeise la vederebbe con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani”. E’ quanto sottolinea all’Adnkronos Iva, opinionista, insieme a Tommaso Zorzi della nuova edizione del Reality show di Canale 5 , condotto per la prima volta da Ilary Blasi, sulle polemiche social scatenate dpresenza sull”Isola deidell’ex gieffina dichiaratamentee no vax Daniela. “In trasmissione -spiega la- al massimo parliamo del fatto che è vegana che per una come me -scherza- che se non ha il culatello almeno una volta a settimana, è fuori dal mondo e del fatto ...

