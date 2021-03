Zack Snyder's Justice League: Henry Cavill festeggia l'uscita del film con nuove foto scattate sul set (Di venerdì 19 marzo 2021) Zack Snyder's Justice League è stato finalmente distribuito e Henry Cavill ha festeggiato l'evento condividendo delle foto inedite scattate sul set. Zack Snyder's Justice League potrebbe essere l'ultima apparizione di Henry Cavill in versione Superman e l'attore, per celebrare l'uscita sugli schermi dell'attesa versione del film, ha condiviso nuovi scatti realizzati sul set durante le riprese. Le tre immagini mostrano la star alle prese con una scena d'azione realizzata usando lo schermo verde, in versione Clark Kent e durante il ciak di una delle sequenze in cui è coinvolta Amy Adams, interprete di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021)'sè stato finalmente distribuito ehato l'evento condividendo delleineditesul set.'spotrebbe essere l'ultima apparizione diin versione Superman e l'attore, per celebrare l'sugli schermi dell'attesa versione del, ha condiviso nuovi scatti realizzati sul set durante le riprese. Le tre immagini mostrano la star alle prese con una scena d'azione realizzata usando lo schermo verde, in versione Clark Kent e durante il ciak di una delle sequenze in cui è coinvolta Amy Adams, interprete di ...

