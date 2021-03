WhatsApp in tilt per oltre un' ora

Advertising

Adnkronos : #instagramdown e #whatsappdown: ecco cosa sta succedendo sulle due piattaforme. - enneaccaquattro : RT @Szobosalv: Stavo concludendo proprio in questo momento l'acquisto di un fortissimo terzino sinistro.... e proprio mentre Chiavelli mi s… - TG24info : ULTIM’ORA – Facebook, WhatsApp e Instagram in tilt, “smarrimento” tra gli utenti - Adnkronos : #whatsappdown e #instagramdown ecco cos'è successo in questi 30 minuti di blocco. - adorethirI : RT @adorethirI: secondo me Instagram, whatsapp e Facebook hanno smesso di funzionare perché ieri Perrie Edwards ha deciso di ritornare atti… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp tilt

L'app di messaggistica e il social non funzionanoine l'hashtag #whatsappdown scala rapidamente le tendenze di Twitter. Il 'disastro' per gli utenti è completato dal guasto che a quanto pare blocca anche Instagram. E anche l'hashtag #...Milano -è in blackout globale e anche Instagram da oggi pomeriggio è irraggiungibile. Dalle 18 ...messaggistica più usata e la piattaforma più usata per condividere immagini sono in. ...BOLZANO. WhatsApp, l’applicazione di messaggistica utilizzata in mezzo mondo, ha smesso di funzionare per quasi un'ora. Dalle 18.20 di oggi, venerdì 19 marzo, l’app ha cominciato a dare un messaggio ...WhatsApp in tilt per un'ora e l'hashtag #whatsappdown ha scalato rapidamente le tendenze di Twitter. Il 'disastro' per gli utenti è stato completato dal guasto che ha bloccato anche Instagram. E anche ...