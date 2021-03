WhatsApp e Instagram irraggiungibili: guasto planetario (Di venerdì 19 marzo 2021) Amanti dei social in “panico”. La popolare applicazione di messaggistica WhatsApp e il social di immagini Instagram sono irraggiungibili dal pomeriggio di venerdì 19 marzo. Il malfunzionamento appare esteso a livello planetario. Tantissimi i messaggi postati su facebook e su Twitter per commentare questo down esteso. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 marzo 2021) Amanti dei social in “panico”. La popolare applicazione di messaggisticae il social di immaginisonodal pomeriggio di venerdì 19 marzo. Il malfunzionamento appare esteso a livello. Tantissimi i messaggi postati su facebook e su Twitter per commentare questo down esteso.

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - odayska : RT @hvryfnln: quelli che usano solo noi su instagram e whatsapp twitter: #instagramdown #whatsappdown - doncastahx2891 : mark non puoi farmi sfanculare instagram e whatsapp di venerdì sera, che cazzo faccio ora? -