Whatsapp e Instagram in down, segnalato il malfunzionamento di entrambi: cosa sta succedendo (Di venerdì 19 marzo 2021) Instagram e Whatsapp, insieme a Facebook sembrano avere problematiche di connessione al server. Tantissimi utenti, infatti, si sono riversati sui social e app di messaggistica che non rientrino sotto la proprietà di Zuckerberg, come Telegram e Twitter. Su quest'ultimo, in particolare, sono migliaia le persone che si sono interrogate su cosa stesse succedendo, al punto che gli hashtag #Whatsappdown e #Instagramdown sono diventati virali nel giro di pochissimi minuti. I problemi hanno iniziato a verificarsi dalle 18 in poi: dopo qualche rallentamento iniziale, l'app di messaggistica e il social sono entrati ufficialmente in crash impedendo agli utenti di entrare sulle piattaforme. Su downdetector sono state migliaia e ...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - GaiaNick : RT @socgaudenti: Crash di Instagram e WhatsApp in tutto il mondo, stamattina avevano fatto il vaccino AstraZeneca. #whatsappdown #instagram… - enricafb99 : RT @adorexary: tutti quelli che Noi di Twitter: hanno solo WhatsApp e Instagram: #instagramdown #whatsappdown -