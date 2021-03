WhatsApp e Instagram down oggi 19 marzo 2021: cosa sta succedendo (Di venerdì 19 marzo 2021) oggi, venerdì 19 marzo 2021, intorno alle 18 diversi utenti segnalano WhatsApp e Instagram down. Gli iscritti ai due social di proprietà di Mark Zuckerberg stanno avendo problemi. Nello specifico su WhatsApp risulta impossibile inviare e ricevere messaggi. Su Instagram non si caricano le stories e il news feed. Gli hashtag WhatsAppdown e Instagramdown risultano trend topics su Twitter. Si parla di un malfunzionamento globale per entrambe le app a partire da questo pomeriggio. Non è la prima volta che accade. Si attendono comunicazioni ufficiali dalla società. Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021), venerdì 19, intorno alle 18 diversi utenti segnalano. Gli iscritti ai due social di proprietà di Mark Zuckerberg stanno avendo problemi. Nello specifico surisulta impossibile inviare e ricevere messaggi. Sunon si caricano le stories e il news feed. Gli hashtagrisultano trend topics su Twitter. Si parla di un malfunzionamento globale per entrambe le app a partire da questo pomeriggio. Non è la prima volta che accade. Si attendono comunicazioni ufficiali dalla società.

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - essebbii1 : io che installo twitter per capire cosa sta succedendo ad instagram e whatsapp #whatsappdown #instagramdown - rosad24 : RT @repubblica: ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale -