WhatsApp e Instagram down, i due social non funzionano: migliaia le segnalazioni (Di venerdì 19 marzo 2021) WhatsApp e Instagram sono fuori uso. Gli utenti dell'app di messaggistica, così come quelli del popolare social, stanno segnalando il malfunzionamento. Le segnalazioni, come certificato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 marzo 2021)sono fuori uso. Gli utenti dell'app di messaggistica, così come quelli del popolare, stanno segnalando il malfunzionamento. Le, come certificato...

Advertising

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - essebbii1 : io che installo twitter per capire cosa sta succedendo ad instagram e whatsapp #whatsappdown #instagramdown - rosad24 : RT @repubblica: ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale -