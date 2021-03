WhatsApp e Instagram Down, i due social non funzionano: migliaia le segnalazioni. COSA STA SUCCEDENDO (Di venerdì 19 marzo 2021) e Down : sono fuori uso oggi venerdì 19 marzo 2021. Gli utenti dell'app di messaggistica, così come quelli del popolare social, stanno segnalando il malfunzionamento . Le segnalazioni, come ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) e: sono fuori uso oggi venerdì 19 marzo 2021. Gli utenti dell'app di messaggistica, così come quelli del popolare, stanno segnalando il malfunzionamento . Le, come ...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - avdorelevi : chissene frega di instagram e whatsapp down tanto non mi si fila nessuno anche quando funzionano - DennisMonesi : Down dei server di Instagram e Whatsapp oggi verso 18 ore italiane. In questo momento il problema sembra che sia st… -