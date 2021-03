Wall Street | calo rendimenti T-Bond spinge il Nasdaq

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove contrastata, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,32%, mentre, al contrario, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.927 punti. In rialzo il100 (+0,82%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,21%). Idel titolo del Tesoro USA a 10 anni sono inrispetto ai massimi della seduta (avevano toccato gli 1,749% dopo l’annuncio della FED della mancata estensione dell’allentamento temporaneo dei requisiti di capitale per le banche USA). Ciò stando al rialzo i titoli tecnologici e quindi il. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,06%), energia (+1,03%) e beni di consumo secondari (+0,66%). In fondo alla classifica, ...