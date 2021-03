”Vorrei farti felice”. Giuseppe Conte, pioggia di like per la foto con il padre Nicola. Nessuno prima di oggi lo aveva mai visto (Di venerdì 19 marzo 2021) ”Vorrei farti felice con questo niente”, e una foto che lo ritrae in compagnia del padre. A postarla su Facebook, in occasione della Festa del Papà, l’ex premier Giuseppe Conte, che ha voluto dedicare al padre Nicola un momento per ricordare la sua figura e dedicargli gli auguri in questa giornata dedicata proprio alla figura del papà. “Babbo, Vorrei comprarti tutte queste piccole cose esposte al mercato, cose piccole, inutili: arnesi, cianfrusaglie, biglietti. Vorrei farti felice con questo niente che colma il vuoto con quest’amore che ripara, tu solo annaffi le piante lievi lavi e curi ogni cosa e scavi nella compostezza della vita, con decisione raccogli foglioline ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) ”con questo niente”, e unache lo ritrae in compagnia del. A postarla su Facebook, in occasione della Festa del Papà, l’ex premier, che ha voluto dedicare alun momento per ricordare la sua figura e dedicargli gli auguri in questa giornata dedicata proprio alla figura del papà. “Babbo,comprarti tutte queste piccole cose esposte al mercato, cose piccole, inutili: arnesi, cianfrusaglie, biglietti.con questo niente che colma il vuoto con quest’amore che ripara, tu solo annaffi le piante lievi lavi e curi ogni cosa e scavi nella compostezza della vita, con decisione raccogli foglioline ...

