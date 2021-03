Von der Leyen: "Vaccini per pochi Paesi sarebbe stato devastante per l’unità europea e avrebbe distrutto il mercato unico" (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non posso nemmeno immaginare cosa sarebbe successo se 4 o 5 Stati membri avessero avuto i Vaccini e gli altri no: sarebbe stato devastante per l’unità europea e avrebbe distrutto il mercato unico. È vero che stiamo attraversando situazioni molto critiche, ma tutti realizziamo che miglior approccio per uscirne è quello di lavorare uniti a livello europeo”. Si esprime in questo modo la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen intervista da La Repubblica. Oltre a difendere i contratti sui Vaccini, afferma di essere “profondamente convinta che capiremo tutti che l’approccio giusto era di stare insieme come Unione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non posso nemmeno immaginare cosasuccesso se 4 o 5 Stati membri avessero avuto ie gli altri no:peril. È vero che stiamo attraversando situazioni molto critiche, ma tutti realizziamo che miglior approccio per uscirne è quello di lavorare uniti a livello europeo”. Si esprime in questo modo la presidente della commissioneUrsula von derintervista da La Repubblica. Oltre a difendere i contratti sui, afferma di essere “profondamente convinta che capiremo tutti che l’approccio giusto era di stare insieme come Unione ...

Advertising

Marcozanni86 : E anche il dogma dei difensori del multilateralismo a tutti i costi si sgretola di fronte alla realtà #EU #VdL… - NaomiOhReally : Figures for EU vaccine deliveries from von der Leyen: 100 million in Q1 (Pfizer and Moderna as expected, AstraZenec… - RaiNews : In Europa abbiamo immunizzato 7 milioni di persone con AstraZeneca con risultati molto buoni e stiamo iniziando a o… - Italpress : Von der Leyen “Il 70% degli europei vaccinato entro l’estate” - PoliticaNewsNow : VIDEO - Capezzone: 'Segreteria Pd, primi passi di Letta. Ema e Von der Leyen...' -