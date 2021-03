Von der Leyen: “Il 70% di vaccinati entro l’estate? Sono fiduciosa, ce la faremo” (Di venerdì 19 marzo 2021) La presidente della Commissione europea Usula von der Leyen conferma che manterrà la promessa di vaccinare il 70 per cento degli adulti europei entro la fine dell’estate. “Sono estremamente fiduciosa che raggiungeremo l’obiettivo”, dice von der Leyen in un’intervista rilasciata a un gruppo di media internazionali, tra cui Repubblica. Sui ritardi nelle forniture dei vaccini anti-Covid annunciati da AstraZeneca, Von der Leyen annuncia la “messa in mora” dell’azienda, tramite una lettera inviata ieri. “Vogliamo attivare un processo strutturato di soluzione delle dispute”, spiega la presidente della Commissione. “Ci Sono diversi punti aperti sui contratti e il modo migliore per chiarirli è questo”. Von der Leyen minaccia il Regno Unito di ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) La presidente della Commissione europea Usula von derconferma che manterrà la promessa di vaccinare il 70 per cento degli adulti europeila fine del. “estremamenteche raggiungeremo l’obiettivo”, dice von derin un’intervista rilasciata a un gruppo di media internazionali, tra cui Repubblica. Sui ritardi nelle forniture dei vaccini anti-Covid annunciati da AstraZeneca, Von derannuncia la “messa in mora” dell’azienda, tramite una lettera inviata ieri. “Vogliamo attivare un processo strutturato di soluzione delle dispute”, spiega la presidente della Commissione. “Cidiversi punti aperti sui contratti e il modo migliore per chiarirli è questo”. Von derminaccia il Regno Unito di ...

