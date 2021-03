Von der Leyen “Il 70% degli europei vaccinato entro l'estate” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono estremamente fiduciosa che raggiungeremo l'obiettivo”. Lo dice in un'intervista al quotidiano La Repubblica la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, rispondendo alla domanda se sia concreto il target da di vaccinare il 70% della popolazione adulta entro la fine dell'estate.“Solo insieme saremo capaci di uscire dalla pandemia e da questa profonda crisi, come abbiamo dimostrato in primavera quando con il Next Generation Eu abbiamo trovato un approccio comune sul versante economico – aggiunge -. Quando abbiamo negoziato i contratti con aziende che avevano richieste da tutto il mondo, a farlo eravamo 450 milioni di europei. Nessun Paese da solo avrebbe ottenuto un portafoglio di vaccini tanto vasto e oggi vediamo quanto sia importante disporre di una ampia scelta perchè puoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono estremamente fiduciosa che raggiungeremo l'obiettivo”. Lo dice in un'intervista al quotidiano La Repubblica la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der, rispondendo alla domanda se sia concreto il target da di vaccinare il 70% della popolazione adultala fine dell'.“Solo insieme saremo capaci di uscire dalla pandemia e da questa profonda crisi, come abbiamo dimostrato in primavera quando con il Next Generation Eu abbiamo trovato un approccio comune sul versante economico – aggiunge -. Quando abbiamo negoziato i contratti con aziende che avevano richieste da tutto il mondo, a farlo eravamo 450 milioni di. Nessun Paese da solo avrebbe ottenuto un portafoglio di vaccini tanto vasto e oggi vediamo quanto sia importante disporre di una ampia scelta perchè puoi ...

