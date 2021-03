Volley, play-off Superlega 2021, quarti gara3. Monza-Vibo, che battaglia! Perugia: che rischio con Milano (Di venerdì 19 marzo 2021) Due partite ma sarebbe meglio dire due battaglie. Civitanova e Trento sono già lì in semifinale che attendono e nel week end si decideranno le altre due semifinaliste della Superlega 2021. Si parte domani, sabato 20 marzo, con la sfida di Monza tra il Vero Volley e il Tonno Callipo Vibo Valentia che, come da pronostico, si deciderà alla bella visto che le due squadre dispongono di un tasso tecnico molto simile. Finora ha prevalso il fattore campo ma domani può davvero succedere di tutto. Fino a questo momento l’ago della bilancia è stato l’attacco di palla alta: il gara1 è stato l’opposto di Monza Lagumdzija a fare la differenza, mentre una settimana fa a Vibo ci ha pensato Aboubacar a piegare la resistenza dei lombardi. Tiratissima anche la sfida in regia tra Saitta e ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Due partite ma sarebbe meglio dire due battaglie. Civitanova e Trento sono già lì in semifinale che attendono e nel week end si decideranno le altre due semifinaliste della. Si parte domani, sabato 20 marzo, con la sfida ditra il Veroe il Tonno CallipoValentia che, come da pronostico, si deciderà alla bella visto che le due squadre dispongono di un tasso tecnico molto simile. Finora ha prevalso il fattore campo ma domani può davvero succedere di tutto. Fino a questo momento l’ago della bilancia è stato l’attacco di palla alta: il gara1 è stato l’opposto diLagumdzija a fare la differenza, mentre una settimana fa aci ha pensato Aboubacar a piegare la resistenza dei lombardi. Tiratissima anche la sfida in regia tra Saitta e ...

Advertising

emmetvmacerata : Volley A3: Dennis “Contento di questa esperienza, ora vinciamole tutte e pensiamo ai play off” #emmetv #canale89 - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Randazzo e tutta la Top Volley sono già concentrati sui play off per la Challenge Cup - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega - Randazzo e tutta la Top Volley sono già concentrati sui play off per la Challenge Cup - CulturaCalabre1 : RT @TonnoCallipoVol: ?? La terza sfida tra Vero Volley Monza e Tonno Callipo Calabria, decisiva per la qualificazione delle semifinali dei p… - thevolleynews : Un Mondo di Volley: partenza shock per il Sada Cruzeiro nei play off - -