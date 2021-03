Volantino fake sui vaccini under 80. La Regione Lombardia: 'Attenzione, non è vero' (Di venerdì 19 marzo 2021) Attenzione! In rete c'è una fake news per le prenotazioni al vaccino anti - Covid per gli anziani che hanno meno di 80 anni . Ad avvisare i cittadini sul 'falso', lanciando l'allarme è la Regione ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021)! In rete c'è unanews per le prenotazioni al vaccino anti - Covid per gli anziani che hanno meno di 80 anni . Ad avvisare i cittadini sul 'falso', lanciando l'allarme è la...

