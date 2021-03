Vivendi viene in Italia? Mediaset va in Francia (Di venerdì 19 marzo 2021) Mediaset, sfida francese su M6 MF – MilanoFinanza, pagina 13, di Andrea Montanari. Ritorno sul luogo del delitto. A decenni di distanza dall’avventura non positiva di La Cinq, Mediaset valuta la possibilità di riaffacciarsi sul mercato televisivo francese. Questa volta passando dall’m&a: sul piatto c’è una quota del 48% di M6 (seconda emittente privata più vista a livello nazionale) messa in vendita del gruppo tedesco Bertelsmann dopo una flessione del 26% degli utili della controllata. La sfida per il network guidato da Pier Silvio Berlusconi – che come riferito dall’agenzia Reuters avrebbe presentato un’offerta al momento non vincolante – è ai big locali del settore editoriale e tv. Non a caso, a essersi fatti già avanti con Bertelsmann sono stati in particolare Tf1 (gruppo Bouygues), primo polo televisivo nazionale, la Vivendi ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 19 marzo 2021), sfida francese su M6 MF – MilanoFinanza, pagina 13, di Andrea Montanari. Ritorno sul luogo del delitto. A decenni di distanza dall’avventura non positiva di La Cinq,valuta la possibilità di riaffacciarsi sul mercato televisivo francese. Questa volta passando dall’m&a: sul piatto c’è una quota del 48% di M6 (seconda emittente privata più vista a livello nazionale) messa in vendita del gruppo tedesco Bertelsmann dopo una flessione del 26% degli utili della controllata. La sfida per il network guidato da Pier Silvio Berlusconi – che come riferito dall’agenzia Reuters avrebbe presentato un’offerta al momento non vincolante – è ai big locali del settore editoriale e tv. Non a caso, a essersi fatti già avanti con Bertelsmann sono stati in particolare Tf1 (gruppo Bouygues), primo polo televisivo nazionale, la...

