Virus in Italia, il ministro Speranza firma l’ordinanza: le regione che cambiano colore (Di venerdì 19 marzo 2021) Con quasi mezza Italia in zona rossa questo venerdì le ordinanze del ministero della Salute, Roberto Speranza, incidono meno sul cambio di colori delle Regioni. I cambi in questione riguardano Sardegna e Molise, entrambe passeranno in arancione: da lunedì 22 marzo dunque, la Sardegna “perde” la zona bianca e in virtù di ciò passa direttamente L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Con quasi mezzain zona rossa questo venerdì le ordinanze del ministero della Salute, Roberto, incidono meno sul cambio di colori delle Regioni. I cambi in questione riguardano Sardegna e Molise, entrambe passeranno in arancione: da lunedì 22 marzo dunque, la Sardegna “perde” la zona bianca e in virtù di ciò passa direttamente L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

ItalyMFA : Oggi ricorre la prima #GiornataNazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di #COVID19: la #Farnesina è vicina… - Corriere : Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - emergency_ong : #18marzo oggi ricordiamo le oltre 103.000 vittime di #Covid19 in #Italia. Nel mondo sono più di 2,6 mln. La pandemi… - nickb857 : RT @flayawa: - una persona vaccinata può contrarre il virus - una persona vaccinata può contagiare - Non sappiamo quanto dura l’immunit… - setaf81 : RT @flayawa: - una persona vaccinata può contrarre il virus - una persona vaccinata può contagiare - Non sappiamo quanto dura l’immunit… -