Violante | Michelangelo | Brenno | Inigo e Gabriele | ecco chi sono i figli di Michele Placido

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nato nel 1946 ad Ascoli Satriano,è uno dei volti iconici della recitazione italiana. Non solo attore, ma anche regista e sceneggiatore, è uno dei simboli del teatro e del cinema italiano. Dopo un’esperienza in Polizia, decise di dedicarsi in modo totale a quella che era la sua immensa passione: il teatro. Il successo interazionale arriva con l’interpretazione di Corrado Cattani ne “La Piovra”. Impossibile per conferire il giusto lustro alla sua carriera sarebbe citare tutte le pellicole e i successi a cui ha preso parte, senza rischiare di tralasciare qualcosa di fondamentale. Che si tratti di cinema o di televisione, o ancora di teatro, l’eccezionale interprete ha sempre dimostrato un talento impareggiabile e da togliere il fiato. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è sempre stato molto riservato: sapete chi ...