Viola le norme anti covid per festeggiare il compleanno: indagata la premier in Norvegia (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ stata aperta in Norvegia un’indagine nei confronti del primo ministro, Erna Solberg, rea di aver Violato le norme per contrastare la diffusione del covid durante i festeggiamenti per il suo sessantesimo compleanno.L’emittente pubblica Nrk ha rivelato che Solberg e la sua famiglia, riuniti per la ricorrenza alla fine di febbraio, hanno Violato le regole sanitarie e le raccomandazioni di limitare l’interazione sociale e gli assembramenti, anche tra membri dello stesso nucleo familiare.Di fronte alle proteste, la popolare leader del Paese scandinavo ha ammesso le proprie colpe in un lungo post su Facebook: “Mi scuso per aver infranto le regole anti-covid. Non sarebbe mai dovuto accadere. Avremmo dovuto rispettare tutte le raccomandazioni come vi ho ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ stata aperta inun’indagine nei confronti del primo ministro, Erna Solberg, rea di averto leper contrastare la diffusione deldurante i festeggiamenti per il suo sessantesimo.L’emittente pubblica Nrk ha rivelato che Solberg e la sua famiglia, riuniti per la ricorrenza alla fine di febbraio, hannoto le regole sanitarie e le raccomandazioni di limitare l’interazione sociale e gli assembramenti, anche tra membri dello stesso nucleo familiare.Di fronte alle proteste, la popolare leader del Paese scandinavo ha ammesso le proprie colpe in un lungo post su Facebook: “Mi scuso per aver infranto le regole. Non sarebbe mai dovuto accadere. Avremmo dovuto rispettare tutte le raccomandazioni come vi ho ...

