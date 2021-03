Viene inseguito dai Carabinieri e lancia la droga dal finestrino | arrestato 45enne romano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Undi Roma è statonella serata di ieri daidi Rignano Flaminio già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto I, in servizio di pattuglia nel comune di Sant’Oreste, hanno notato l’uomo a bordo di un’autovettura mentre effettuava una manovra repentina nel tentativo di nascondersi e eludere un eventuale controllo. Raggiunto dai militari dopo un breve inseguimento, prima di arrestare la marcia l’uomo ha tentato di disfarsi di due involucri,ndoli dallato passeggero in una zona incolta che costeggia la strada. Nonostante fossero finiti tra i cespugli isono riusciti a ritrovare gli involucri, rinvenendo all’interno 60 g di cocaina e 9 g di ...

